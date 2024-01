FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mbala Nzola potrebbe lasciare Firenze durante questa sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, alla Fiorentina sarebbero arrivate alcune offerte di prestito per assicurarsi l’ex attaccante dello Spezia, formula che però, per il momento, non convince del tutto la società viola.