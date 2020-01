Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultima idea per il centrocampo della Fiorentina porterebbe a Rolando Mandragora, centrocampista in forza all'Udinese e già accostato in passato alla società viola. Più che un'idea, in realtà, l'emittente satellitare definisce quella intorno a Mandragora come un'ipotesi valutabile quale "grande sogno di mercato" del club gigliato.