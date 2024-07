SKY, La Fiorentina vuole Lovric: offerta da 8 milioni

FirenzeViola.it

Sky Sport riporta la volontà della Fiorentina di affondare il colpo per Sandi Lovrić, centrocampista dell'Udinese nato in Austria. L'emittente riporta un'offerta presentata ai bianconeri dai viola: 8 milioni per provare a portare a casa il classe 1998. La palla passa all'Udinese che deciderà cosa fare con il giocatore prelevato nel 2022 dal Lugano.