La Fiorentina continua ad insistere per Matteo Politano. Questo è quanto riportato dal giornalista di Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. L'esterno d'attacco dell'Inter non sembra ricoprire un ruolo da protagonista nella rosa allenata da Antonio Conte, ma comunque il tecnico nerazzurro non se ne priverebbe volentieri. Tuttavia Daniele Pradè continuerà a provarci.