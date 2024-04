SKY, Il Genoa è già al lavoro per il rinnovo di Gilardino

FirenzeViola.it

Arrivano novità importanti in merito al futuro della panchina genoana. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club ligure è al lavoro per rinnovare il contratto di Alberto Gilardino, nome accostato più volte nei giorni scorsi alla panchina viola. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro per trovare l'accordo definitivo tra il Genoa e l'ex attaccante della Fiorentina.