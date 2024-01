SKY, Idea Santiago Castro del Velez per l’estate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina si sta già muovendo anche per il mercato estivo. La dirigenza viola, infatti, è al lavoro per portare a Firenze in estate l’attaccante classe 2004 Santiago Castro anche se non manca la concorrenza. Sulle tracce della punta argentina, infatti, in Serie A c’è anche il Bologna che però vorrebbe portarlo in Italia già durante questa sessione di mercato invernale.