SKY, Gudmundsson e Turati priorità viola. Rispunta Bove

Sky Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina che sta vivendo giorni caldi sia in uscita che in entrata. L'emittente riporta come la priorità in questo momento sia tornata ad essere Albert Gudmundsson del Genoa, già cercato lo scorso gennaio. Il calciatore islandese del Genoa è il preferito per sostituire Nico Gonzalez nel caso dovesse partire (conteso tra Atalanta e Juventus, con al momento i nerazzurri che stanno spingendo di più).

Per il centrocampo non solo Tessmann, con cui la Fiorentina ha già trovato da giorni l'accordo con il Venezia ma manca quello con l'entourage del giocatore, è rispuntato Edoardo Bove della Roma. Per la porta infine, Sky rilancia il nome di Stefano Turati di proprietà del Sassuolo dopo il prestito al Frosinone: sarebbe lui il preferito della società per la porta.