SIVAS, Il lungo viaggio dei 20 tifosi viola in Turchia

Una meta complessa da raggiungere, specialmente dopo la cancellazione del volo charter organizzato dall'ATF per via delle poche adesioni. Nonostante tutto però, alcuni tifosi viola, si sono messi in viaggio verso Sivas, città turca situata in un altopiano con altitudine di circa 1300 metri. Saranno una ventina i gigliati presenti allo Stadio “4 settembre” per spingere la Fiorentina verso i quarti di finale di Conference League. Di conseguenza la domanda sorge spontanea: come hanno raggiunto la Turchia questi venti tifosi viola?

Alcuni, come raccolto dalla testimonianza ai microfoni di FirenzeViola.it di Giada (tifosa viola presente a Sivas), si sono messi in viaggio nella giornata di martedì: “Da Bologna siamo volati fino ad Istanbul, abbiamo dormito lì e nella giornata di ieri, con un altro aereo, siamo arrivati fino a Sivas. Altri ragazzi invece hanno optato, sempre dopo la tratta Bologna-Istanbul che abbiamo fatto insieme, di mobilitarsi verso Sivas in macchina, fermandosi nelle varie località turistiche presenti lungo il tragitto. Al ritorno, partendo venerdì, faremo come all’andata”. Tragitto complesso lo ha affrontato anche Gianluca, raccontando il tutto nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Sarà da pazzi ma speravo che dal sorteggio uscisse proprio il Sivasspor per scoprire un posto nuovo. Siamo partiti in aereo da Bergamo fino ad Istanbul, poi con un volo interno fino a Kayseri. Poi abbiamo noleggiato una macchina, ci vorranno un paio d’ore, arriveremo in città qualche ora prima del fischio d’inizio. Ci toccherà la faticaccia di rientrare in nottata, ma venerdì potremo farci un bel giro in Cappadocia".

Guardando invece l’aspetto della città di Sivas, come affermato sempre da Giada ai nostri microfoni, la situazione generale appare relativamente tranquilla: “La città è molto tranquilla, noi siamo pochi, in venti. Ci sono tifosi provenienti da vari Viola Club: Firenze Ovunque, Impruneta, Siena, Verrazzano... e le persone in giro per Sivas sono anch'esse poche. Ieri appena arrivata, avendo lo store del Sivasspor dietro l’hotel in centro, ho colto l’occasione per fare un giro e comprare la sciarpa della squadra turca. C’è abbastanza freddo, ma poteva andare molto peggio”. Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo, e l’augurio è che questi venti tifosi viola in primis, vengano premiati per il lungo ed impegnativo viaggio in terra turca con il pass per i quarti di finale di UECL.