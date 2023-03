SIV-FIO, Ecco dove sarà possibile seguire la partita

Tra poche ore, alle 18:45 in Italia e alle 20:45 in Turchia, presso lo stadio "4 Settembre" la Fiorentina scenderà in campo contro il Sivasspor per giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Conference League. La sfida sarà visibile su Sky e DAZN, ma non verrà trasmessa in chiaro su TV8. Bensì, su quel canale, ci sarà la Juventus, impegnata a Friburgo in Europa League. Inoltre, sarà possibile ascoltare e seguire Sivasspor-Fiorentina su Radio FirenzeViola con in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, insieme alla preziosa radiocronaca direttamente da Sivas curata dal nostro inviato Andrea Giannattasio. Sarà presente anche, come di consueto, anche la diretta testuale su FirenzeViola.it.

