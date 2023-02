SIRIGU, Il sardo ora guida il turnover d’Europa

Riprendono oggi gli allenamenti della Fiorentina, dopo un giorno di risposo concesso da Vincenzo Italiano. L’allenatore comincerà a ragionare sulla formazione che dovrà affrontare giovedì sera il Braga nella gara di ritorno di Conference League. Dopo la vittoria a valanga per 4-0 in Portogallo quella del Franchi si trasforma in un’ottima occasione per vedere in campo i giocatori che fino ad ora hanno avuto, per motivi diversi, un basso minutaggio. Ci può essere quindi spazio fra i pali per Sirigu, arrivato nel corso del mercato invernale e per adesso relegato in panchina da Terracciano. In difesa Venuti è squalificato a quindi toccherà ancora a Dodo. Buone chances per vedere a centrocampo Bianco che fino ad ora è stato impiegato per 70’ in Europa e 112 minuti in serie A. Possibilità anche per Castrovilli che è rimasto in panchina con l’Empoli. Attesa anche per Brekalo che non era nemmeno partito per il Portogallo e in serie A al suo attivo ha soltanto i 18’ contro il Bologna. Per l’attacco ci sarà il solito ballottaggio fra Jovic e Cabral e in questo caso l’allenatore dovrà pensare a chi vorrà come titolare nell’importante sfida a Verona di lunedì prossimo. Il prescelto per la trasferta con l’Hellas partirà dalla panchina questo giovedì.