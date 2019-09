SINDACO CAMPI, Barone vuole investire in strutture

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio è intervenuto per parlare anche dell'incontro avuto con Joe Barone nei giorni scorsi. Queste le sue parole: "Ci siamo visti diverse volte con la proprietà e devo dire che i sentori sono positivi. Anche con i Della Valle in passato avevamo discusso del centro sportivo, ma ora ho notato che c'è la voglia di investire in strutture con la convinzione che ciò possa fare la differenza a livello sia sportivo che economico. Barone è un tipo deciso e determinato nelle cose che fa, ancora non siamo giunti alla conclusione del percorso perché è solo un'ipotesi perché la Fiorentina deve decidere se esercitare il diritto di opzione su quei terreni di privati oppure no: noi vogliamo averlo qua, ce la metteremo tutta perché questo avvenga. Tempi? Come detto, Barone è convinto ed è venuto da me per risolvere la cosa. Penso che i tempi saranno abbastanza brevi perché il centro sportivo ha la stessa importanza dello stadio per la nuova Fiorentina americana”.