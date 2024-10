SIND. SAN GALLO A RFV, Città offre tanto. Tifosi...

FirenzeViola.it

La sindaca di San Gallo di origini italiane Maria Pappa è intervenuta ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica" per parlare della sfida di domani tra i gigliati e la formazione svizzera. Queste le sue dichiarazioni a partire dalle informazioni per i tifosi gigliati che si recheranno in Svizzera domani: "Circa 1000 saranno i tifosi che verranno da Firenze. Gli sono state date in anticipo le informazioni riguardanti come arrivare allo stadio, dove parcheggiare e le regole vigenti da noi. Ci fa molto piacere ricevere visite da Firenze e dall'Italia in generale. L'ultima volta fu l'Inter nel 1985 a venire qua. Sarà sicuramente emozionante perché ci sono tanti italiani che vivono in Svizzera e perché gli svizzeri adorano l'Italia e la Toscana".

Cosa può offrire ai tifosi viola la sua città?

"A livello culinario c'è una salsiccia bianca che è molto diversa da quella italiana ma che è comunque molto buona. In centro da visitare abbiamo l'abbazia di San Gallo che fa parte del patrimonio Unesco, poi c'è la Piazza Rossa che è concepita come un salotto e la Cattedrale. Oltre al centro storico c'è un grande paesaggio di piscine con una grande area benessere. Insomma la Città ha tanto da offrire".

Lei andrà allo stadio? Per chi farà il tifo viste le sue origini italiane?

"No sarò a Vienna per una riunione. Peccato perché avrei voluto vedere il San Gallo. Non so per chi sarei stata tifosa. Sicuramente sarà una bella partita."

Che aria si respira in città dopo la sconfitta con il Basilea? Come stanno i tifosi del San Gallo?

"Sono nervosi ma hanno avuto due settimane di pausa. Prima ci sono state tante partite tra coppa e campionato. Adesso speriamo che il San Gallo con il nuovo allenatore giochi un calcio offensivo tipico della nostra squadra".

