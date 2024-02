SIND. EMPOLI A RFV, Tifosi viola in bus? Vi spiego

Ascolta l'audio

Brenda Barnini a Radio Firenze Viola

“È sempre una giornata speciale quella del derby” dice il sindaco di Empoli Brenda Barnini a Radio FirenzeViola durante “C’è polemica” sulla gara contro la Fiorentina di domenica: “Il nostro motto è ‘orgogliosi di essere empolesi’, cioè un sentimento positivo e non di chiusura identitaria. Firenze è la nostra città di riferimento per molte ragioni, nonostante la rivalità positiva che fa riferimento alle tradizioni”.

I sostenitori viola verranno portati allo stadio dagli autobus.

“Non è la prima volta che succede, è avvenuto anche con altre squadre. Evidentemente l’attraversamento a piedi della città potrebbe rivelarsi un motivo di disordine e insicurezza. I tifosi aspetteranno di salire sugli autobus per essere accompagnati allo stadio”.

Ci sarà un restyling anche al Castellani?

“E’ questione di pochi giorni per la proposta di project da parte dell’Empoli per l’inserimento anche di nuove funzioni. Abbiamo una squadra che lotta per rimanere in Serie A, motivo per cui mi auguro che la partita di domenica non sia un dietrofront. Lo stadio diventa, quindi, un pezzo fondamentale per le prospettive future. Tutto sta nel trovare un equilibrio tra le esigenze della città e della società”.

Un pronostico su domenica?

“Porta male, non lo faccio (ride, ndr). Spero di andare via dallo stadio almeno con un po’ di sorriso”.