SIMEONE, Futuro altrove: ci sta pensando l'Atalanta

Come scritto più volte nel corso degli ultimi giorni, visto anche che non sembra decisamente essere scattato il feeling con il tecnico Montella, il futuro prossimo di Giovanni Simeone sembra lontano da Firenze. Ma c'è di più: secondo quanto riferito da Rai Sport, l'attaccante della Fiorentina potrebbe interessare all'Atalanta, qualora soprattutto l'attuale nove orobico Zapata dovesse lasciare Bergamo nel corso della prossima estate.