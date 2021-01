SIMEONE, Ad Astori: "Sarai sempre parte di me"

Giovanni Simeone ricorda Davide Astori. L'attaccante del Cagliari ha dedicato un commovente post su Instagram al suo capitano ai tempi della Fiorentina, che oggi avrebbe compiuto 34 anni: "Trovo sempre tanti motivi per ricordarti, ma oggi ancora di più. Oggi avresti compiuto 34 anni e magari ci saremmo visti in campo questa domenica. I tuoi consigli, la tua allegria, la tua amicizia... Sarai sempre parte della mia vita, non ti dimenticherò mai. Ho vissuto tanti momenti bellissimi al tuo fianco, ti sarò sempre grato per come ti prendesti cura di me e per tutto ciò che mi hai insegnato. Sempre nei nostri cuori, eterno capitano", le parole del Cholito anche in vista di Fiorentina-Cagliari in programma domenica.