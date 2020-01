SIGNORELLI, Duncan, una grinta devastante. I viola...

Elio Signorelli, ex ds del Livorno che per primo decise di puntare su Duncan, ha parlato del mediano del Sassuolo che da tempo è entrato nell'orbita della Fiorentina: "Penso che sarebbe ben felice di giocare in una città come Firenze, che è una città dove ci sono spalti ben gremiti e le emozioni sono molto diverse rispetto a quelle che può respirare coi neroverdi. La sua problematica è che spesso adesso parte dalla panchina ed è scontento: è un giocatore forte, con una grinta devastante. Come tanti ragazzi africani, non ha grande continuità nella cattiveria e nella voglia di emergere: si arrangia un po' ma lui nell'esperienza a Livorno ci ha dato tantissimo. Il suo ruolo? Te ne accorgi se è in campo: Pradè ha certamente visto che Duncan può fare al caso della Fiorentina. I viola sanno fare calcio perché valorizzano i giovani. Mi auguro che il club prosegua in questa strada anche se ai tifosi magari non piace questa filosofia perché la classifica non è bella ma di questo passo tra due anni la Fiorentina potrà essere in alto".