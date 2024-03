SICUREZZA, Niente alcool e bombolette da giovedì alle 7

FirenzeViola.it

In vista dell’incontro di calcio di Conference League Fiorentina-Maccabi Haifa in programma il prossimo 14 marzo, nella giornata odierna, si è riunito il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui oltre ai vertici delle Forze di polizia ha partecipato il Sindaco di Firenze, unitamente agli Assessori alla Sicurezza Urbana e all’Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze. All’esito dell’analisi svolta il Consesso, all’unanimità, ha ritenuto necessaria l’adozione dei seguenti provvedimenti:

Divieto ai sensi dell’art. 2 del TULLPS:

- di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita;

- di consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;

- di detenzione dei cc.dd. spray contenenti principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.

Il provvedimento, adottato dal Prefetto Ferrandino avrà la seguente durata: dalle ore 7,00 del 14 marzo alle ore 7,00 del 15 marzo e riguarderà le seguenti aree: centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze nonché l’area esterna dello Stadio A. Franchi. Nello stesso provvedimento è stato disposto il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo.