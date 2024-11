SHEVCHENKO, Kean e Retegui risorse per il calcio italiano

FirenzeViola.it

Premiato alla 'Hall of Fame del calcio italiano', l'ex bomber del Milan Andriy Shevchenko ha parlato ai media presenti: "Per me è un privilegio entrare nella hall of fame del calcio italiano. Oggi in una lettera ho provato a descrivere tutto l'amore che ho per il calcio italiano e per il Milan. Qui ho passato i migliori anni della carriera e voglio ringraziare il popolo italiano per il sostegno".

Il calcio è un veicolo di emancipazione per l'Ucraina?

"Il calcio ha un valore immenso, può essere un ponte per creare rapporti, per la pace e per dare una terapia alla gente, soprattutto ai bambini. Abbiamo portato dei bambini ucraini a Coverciano e li ho visti felici come mai negli ultimi anni. Per loro poter passare due settimane tranquille e vivere certe esperienze è stato un grande regalo".

Come vede questo Milan?

"I tifosi del Milan si aspettano sempre risultati. Ci sono momenti in cui il Milan gioca bene, come con il Real, però c'è bisogno di più continuità per provare a vincere gli scudetti e le Champions League".

Le piacciono Retegui e Kean?

"Era da oltre dieci anni che due attaccanti italiani non si trovavano in corsa per il titolo di capocannoniere. Stanno giocando veramente bene e mi piacciono entrambi. Saranno di grande aiuto anche per la Nazionale. Spero che possano crescere ancora e che riusciranno a dare il proprio contributo al calcio italiano"