SERIE A, Numeri ufficiali: manca il 10 di Gonzalez

Anche la Lega Serie A ha pubblicato la numerazione ufficiale delle squadre che prenderanno parte al campionato 2024/2025. A differenza dalla numerazione pubblicata dalla Fiorentina nella giornata di ieri (CLICCA QUI), in cui compariva il numero 10 nuovamente affidato a Nico Gonzalez, sul sito della Lega questo non è riportato. Si tratta di una lista chiaramente in completa in cui, al di là dell'argentino, andranno aggiunti Gudmundsson più eventuali nuovi acquisti.

Piccola curiosità, Ikoné cambia nuovamente denominazione. Dopo aver indossato la maglia con su scritto "IKONÉ" prima e, più recentemente, aver utilizzato il soprannome "JORKO"; adesso tornerà (quasi) alle origini optando per "J. IKONÉ".