SERIE A, Gare a dicembre: Juve-ACF il 29/12 alle 18

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Serie A ha appena comunicato gli orari delle gare in calendario dalla 14esima alla 18esima giornata di Serie A. Decise data e ora delle sfide in programma il prossimo dicembre. Fiorentina in campo per cinque volte, tre in casa e due in trasferta, con chiusura d'anno col botto, il 29 dicembre, a Torino contro la Juventus. Ecco le sfide dei viola:

14esima giornata

Domenica 1 dicembre 2024, ore 18 Fiorentina-Inter

15esima giornata

Domenica 7 dicembre 2024, ore 12.30 Fiorentina-Cagliari

16esima giornata

Domenica 15 dicembre 2024, ore 15 Bologna-Fiorentina

17esima giornata

Lunedì 23 dicembre 2024, ore 18.30 Fiorentina-Udinese

18esima giornata

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18 Juventus-Fiorentina