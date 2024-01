SERIE A, Corsa Champions: record negativo per la quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo la Fiorentina ha chiuso il girone d'andata di Serie A da quarta in classifica e quindi in piena zona Champions. Un risultato insperato, frutto anche degli inciampi di alcune rivali come Roma, Napoli e Lazio. Sensazione confermata anche da una statistica pubblicata da Transfermarkt: il noto portale di statistiche riporta come i 33 punti della Fiorentina siano quasi un record negativo rispetto agli anni scorsi. Nel campionato di Serie A con 20 squadre infatti, alla fine del girone d'andata solo sei volte si era girato con un punteggio più basso e solo una volta nel XXI secolo. La Serie A 2023/24 quindi vede per ora una delle quote più basse per la zona Champions.

Scrive Transfermarkt: "Parliamo della Lazio 2018/19 con 32 punti alla fine del girone d'andata dopo un 1-1 con il Torino. Curiosità: i Biancocelesti erano allenati da Simone Inzaghi, i granata da Walter Mazzarri, ovvero chi guida l'attuale classifica e chi la squadra campione d'Italia. I capitolini chiusero la stagione all'ottavo posto, lasciando all'Atalanta il suo posto in Europa. Di contro fu pure l'anno in cui la Juve stabilì il maggior numero di punti alla 19.a, tuttora imbattuto.