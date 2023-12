SELLA A RFV, Anche Immobile faticherebbe a Firenze

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, ha commentato l'attualità gigliata a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro": "In Beltran intravedo delle potenzialità, ma ancora fatica a capire il calcio italiano. Fa vedere delle cose importanti ma spesso non concretizza delle azioni offensive nelle quali potrebbe essere protagonista. Può dare ancora tanto. Per me può fare sia la sotto-punta che l'esterno anche perché è vero che, da centravanti, viene a prendere la palla dietro. Io lo vedo poco in area di rigore, lavora molto per la squadra, attaccando pochissime volte la profondità.

Secondo me anche Immobile avrebbe delle difficoltà con il gioco della Fiorentina, serve qualcuno che fa a sportellate in area di rigore. Belotti? Potrebbe essere l'attaccante giusto. Ha faticato a Roma, anche perché è stato preso Lukaku: gli serve giocare. Il Belotti del Torino era abituato ad attaccare gli spazi, oltre a essere un giocatore generoso. Se sta bene fisicamente è un trascinatore, oltreché un finalizzatore".