SECULIN A RFV, Ecco cosa consiglierei a Martinelli

Andrea Seculin, ex promessa delle giovanili della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare anche di un suo ex compagno all'Avellino come Pietro Terracciano: "Abbiamo fatto un anno insieme ad Avellino, posso dire che è cresciuto in maniera pazzesca negli ultimi anni. Se la Fiorentina conta ancora su di lui va sul sicuro, ha fatto tre finali e ci è arrivato da protagonista, è un portiere di livello e affidabile. Poi bisogna vedere che scelta vorrà fare la Fiorentina sul mercato".

Seculin ha poi dato un consiglio a Tommaso Martinelli, portiere viola classe 2006 in bilico tra un prestito e la permanenza: "IHa fatto già un anno respirando l'aria della prima squadra e va bene. Farne un altro fisso il terzo portiere senza giocare, a quell'età poi, non ritengo sia una scelta giusta. Piuttosto, se ha la possibilità di giocare in B o Lega Pro, io opterei per questo, per un club che ti possa concedere 30-40 partite tra i professionisti e tornare alla base".

E sul livello dei portieri italiani: "Il livello dei portieri e anche il compito dei portieri è cambiato di pari passo rispetto al gioco, alle richieste degli allenatori di 'venir fuori', di costruire dal basso. Ci sono vantaggi e svantaggi in tutto ciò, come giocate forzate e altro, ma è un gioco che spesso vale la candela".

Seculin, attualmente svincolato ma in procinto di firmare al Trapani dopo una buona stagione in B al Modena, ha parlato anche del futuro: "Sono molto contento della stagione appena conclusa. Ho avuto molto più spazio rispetto all'annata prima e quindi posso essere felice e soddisfatto di quanto fatto. Il futuro è al Trapani? Sì".