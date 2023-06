SECONDA MAGLIA, Spunta un omaggio ad Astori

Sta facendo molto discutere la seconda maglia scelta dalla Fiorentina per la stagione 2023/204: una tenuta da gara bianca con una trama floreale viola ai lati che ha suscitato una reazione in generale negativa della tifoseria. Con un comunicato sul proprio sito, il club viola comunica il perché della scelta e annuncia anche un omaggio a Davide Astori presente sulla prossima divisa da trasferta. Ecco quanto pubblicato sul sito della Fiorentina:

"Fiorentina e Kappa presentano la nuova Kappa Kombat™ Pro 2024, versione Away, con un design ispirato all’unicità floreale fiorentina e all’iconicità dei suoi luoghi bucolici più rappresentativi. Sul fondo bianco, una grafica obliqua ricrea l’intrecciarsi di gigli sbocciati che avvolgono anche le maniche, unendo tutta la tecnologia PRO KOMBAT™ all’identità della squadra.

Il colletto, a differenza della versione Home, presenta un taglio a V sul quale è presente un doppio layer in viola ed in rosso che viene ripreso anche su fondo corpo, fondo maniche, pantaloncini e sul calzettone. Sul colletto, lato esterno, si trova la scritta Play to be different mentre sul lato interno sono sempre riportati i 13 gigli, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori".