SCONTRI AL FRANCHI, In manette un 26enne di Prato

Blitz della Digos e un tifoso della Fiorentina finito in carcere. Come riporta l'edizione online del Corriere Fiorentino, oggi è finito in manette un operaio di 26 anni di Prato dopo gli scontri del Franchi con i supporter del Cagliari. Per la polizia sono stati 30 ultras gigliati ad attaccare, per primi, i supporter sardi. I sospetti sono in fase di identificazione, nei prossimi giorni partiranno i Daspo per gli scontri nati dal lancio di torce luminose che ha poi scatenato il putiferio che ha coinvolto anche un poliziotto della Digos di Cagliari che seguiva la tifoseria in trasferta.