SCONCERTI, Il ricordo di tanti amici a Palazzo Vecchio

È stata una giornata speciale per Firenze e per Firenzeviola.it. A Palazzo Vecchio si è ricordato e celebrato Mario Sconcerti, giornalista scomparso lo scorso 17 dicembre 2022, con gli amici e i colleghi di una vita. Da Nardella a Gravina, da Malagò a Mancini passando per Condò e Joe Barone, nel Municipio di Firenze si sono seguite tantissime personalità del mondo dello sport, per celebrare una delle penne e delle menti più fini del mondo del giornalismo degli ultimi decenni.

