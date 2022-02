SCONCERTI, Assenza DV? Più preoccupato da...

INDISCREZIONI DI FV VIOLA PARK, STAMATTINA BARONE A BAGNO A RIPOLI Intoppi per il Viola Park? Rallentamenti sulla tabella di marcia prevista per i lavori a causa dei parcheggi? Non è dato a sapersi: i cantieri intanto stanno procedendo speditamente, e stamattina il dg Joe Barone si è presentato a Bagno a Ripoli per un incontro... Intoppi per il Viola Park? Rallentamenti sulla tabella di marcia prevista per i lavori a causa dei parcheggi? Non è dato a sapersi: i cantieri intanto stanno procedendo speditamente, e stamattina il dg Joe Barone si è presentato a Bagno a Ripoli per un incontro... NOTIZIE DI FV COPPA ITALIA, STASERA AL VIA I QUARTI: IL PROGRAMMA Questa sera alle 21 prenderà il via il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. La gara delle 21 sarà Inter-Roma mentre domani toccherà all'altra romana, la Lazio, giocare a Milano, contro i rossoneri di Pioli, sempre alle 21. Giovedì... Questa sera alle 21 prenderà il via il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. La gara delle 21 sarà Inter-Roma mentre domani toccherà all'altra romana, la Lazio, giocare a Milano, contro i rossoneri di Pioli, sempre alle 21. Giovedì... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi