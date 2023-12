SCHWOCH A RFV, Beltran, nel gol di Monza niente c..o

FirenzeViola.it

Stefan Schwoch a Radio FirenzeViola

Intervenuto nel corso di "Chi si compra" sulle frequenze di Radio FirenzeViola, il dirigente sportivo ed ex attaccante del Torino Stefan Schwoch ha parlato della sfida di domani sera tra la Fiorentina e la squadra granata. Ecco le sue parole: "L'unica cosa che non c'è nel gol di Beltran a Monza è il fattore C, ovvero il culo: lì ci ha creduto l'argentino, al di là dell'errore di Di Gregorio. Quello è un gol che testimonia la voglia e la fame dell'attaccante. Non so quanti centravanti sarebbero stati in grado di farlo. Se non avesse questa mentalità, non penso che Beltran sarebbe arrivato alla Fiorentina. Oltretutto so che in Argentina ha una grande reputazione su di sé".

Che idea si è fatto invece di Nzola?

"Lui ha sempre fatto i gol, sia a Trapani che a La Spezia. Se ora non fa rete non è perché Italiano gli sta chiedendo cose diverse ma solo perché il momento che sta attraversando non è buono. Ma è un paradosso: per qualsiasi attaccante, il top sarebbe giocare nella Fiorentina per quanto crea".

Della Fiorentina che idea si è fatto?

"L'ho seguita tante volte e devo dire che spesso mi ha colpito la mole di occasioni create e non sfruttate. E' una squadra che crea sempre tanto, le chance possono arrivare in qualsiasi momento, anche quando gioca male. Per questo tanti attaccanti vorrebbero essere i centravanti della Fiorentina".

