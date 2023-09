SCARAMUZZINO A RFV, Viola comunque da Europa

FirenzeViola.it

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e storica voce di Radio Rai, protagonista ieri del commento di Inter-Fiorentina, ha commentato su Radio FirenzeViola il pesante ko dei viola: "Quella di ieri è stata una serataccia per la Fiorentina. Nel post-partita Italiano non ha dato spiegazioni tecniche. L'Inter aveva più o meno la formazione dell'anno scorso, l'unica novità tra i giocatori di movimento era Thuram. La prova negativa, che non mi sembra neanche scesa in campo, va letta alla luce di un'Inter che ha giocato probabilmente la miglior partita dell'era Inzaghi.

Non è facile capire chi salvare nella prestazione di ieri, su cui stenderei il classico velo pietoso. Ho seguito anche la prova col Rapid. Non si possono fare paragoni tra Inter e Rapid Vienna ma l'atteggiamento contro gli austriaci era diverso. Nei primi venti minuti di San Siro la squadra non era messa male. La gara di ieri però non può essere presa ad esempio, l'Inter si è dimostrata troppo forte e ieri non c'è stato nessuno in partita, neanche tra i nuovi entrati. La Fiorentina non ha creato nulla e nessun singolo, neanche Nico Gonzalez, ha acceso la luce.In generale, secondo me è sbagliato confrontare la gara di ieri con la finale di Coppa Italia o quella di aprile, quando i viola vinsero a San Siro. Ogni gara è storia a sé".

E su quale può essere l'obiettivo di questo anno per la Fiorentina: "Se facciamo un paragone con l'Atalanta direi che i nerazzurri puntano e partono da più in alto. La Fiorentina viene da altri campionati, fino a poche stagioni fa rischiava di essere invischiata nella lotta salvezza. Detto questo, per me la Fiorentina è da Europa, per qualità della rosa e del gioco. A questo punto la sosta ci vuole per resettare tutto. Invito tutti alla calma in questo momento, anche se a Firenze c'è un pubblico passionale e competente".