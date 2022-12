SCALERA A RFV, Cosa ho scritto a Castrovilli oggi

L'ex terzino della Fiorentina Giuseppe Scalera, arrivato a Firenze assieme a Gaetano Castrovilli, nel pomeriggio ha parlato a Radio Firenzeviola proprio del suo periodo con il compagno di squadra: "Per me fu un'annata speciale sulle rive dell'Arno. Ho grandi ricordi anche del mio arrivo in Toscana perché sia per me che per Gaetano nel giro di due o tre giorni si chiuse con la Fiorentina e fu tempo di cambiare vite. Per entrambi è stata una scelta giusta. Il viaggio dalla Puglia fu lungo, però io morivo dalla voglia di arrivare quindi fu bello lo stesso. Io e Gaetano siamo cresciuti insieme, facendo 10 anni di settore giovanile a Bari prima della trasferta a Firenze. Le strade si sono divise ma la vita è così. Sono più che felice per il suo gol, è come se l'avessi fatto io perché Gaetano è un ragazzo d'oro e si merita tutto. Gli ho scritto stamani facendogli i complimenti e scrivendogli: "Finalmente! Ben tornato, ora riprenditi ciò che ti spetta". Il mio futuro? Ora sto seguendo i corsi a Coverciano, poi chissà... magari allenerò la Fiorentina: a Firenze ho sentito solo good vibes".