SAS-FIO, Settore ospiti sold out: almeno in 4mila al Mapei

È sold out il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina del 6 gennaio. Come appreso da Firenzeviola.it, online i biglietti non sono più disponibili, saranno quindi almeno 4.000 i tifosi viola che seguiranno la squadra a Reggio Emilia per la festa dell'Epifania. Altri biglietti sono ancora disponibili in tutti gli altri settori dello stadio, quindi è possibile acquistare i posti vicini della tribune laterali adiacenti al settore ospiti. Secondo le previsioni si potrebbe arrivare a quota 6.000.