SAS-FIO, Il primo tempo lo decide Pinamonti: è 1-0

Crolla l’imbattibilità della Fiorentina, che passa in svantaggio dopo 9 minuti colpita dal destro di Pinamonti. Nell’azione Kayode si è lasciato ingolosire dalla palla non riducendo a intercettarla e lasciando la fascia completamente sguarnita a Pedersen, che deve solo appoggiare al centro per Pinamonti. Sassuolo che era riuscito anche a raddoppiare al 19’ con Toljan ma la rete non è stata convalidata per fuorigioco del terzino tedesco. Per la Fiorentina qualche timido tentativo da palla inattiva senza mai impensierire veramente l’estremo difensore avversario.