SAS-FIO, Dati e curiosità sul match dI domani al Mapei

Con Bologna-Genoa ritorna la Serie A: la diciannovesima giornata si apre stasera al Dall'Ara, mentre la Fiorentina scenderà in campo domani sera, sempre in Emilia, contro il Sassuolo. Ecco i dati riguardanti il match del Mapei Stadium forniti dalla Lega Serie A.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM disputate contro il Sassuolo, dopo una serie di due pareggi e tre sconfitte; i viola non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i neroverdi nel massimo campionato (due anche nel 2016 con Paulo Sousa in panchina). Il Sassuolo ha realizzato 29 gol contro la Fiorentina in Serie A TIM e solo contro due squadre ha fatto meglio nel massimo campionato (34 contro il Genoa e 30 contro il Milan); i neroverdi, infatti, sono andati a segno in tutte le ultime 11 sfide di campionato disputate contro i viola, dopo che avevano mancato l’appuntamento con il gol in tre delle nove precedenti.

Il Sassuolo è arrivato a 26 gare di fila senza clean sheet in Serie A TIM, è la squadra di questo campionato che attende da più tempo di mantenere la porta inviolata. Il Sassuolo ha esattamente lo stesso rendimento dello scorso campionato dopo 18 gare giocate, con 16 punti frutto di quattro vittorie e quattro pareggi – nello scorso campionato pareggiò la 19ª partita e chiuse la stagione al 13° posto. Nessuna squadra ha perso più partite casalinghe del Sassuolo nell’anno solare 2023 in Serie A TIM: 10, al pari dell’Empoli. Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime sei partite al MAPEI Stadium in campionato (2N, 4P), solo tre volte nella sua storia in Serie A TIM ha registrato una striscia più lunga di gare casalinghe senza successi: sette nel dicembre 2018, nell’aprile 2018 e nel novembre 2017.

La Fiorentina ha vinto tre partite di fila senza subire gol per la prima volta da aprile 2023; inoltre non vinceva tre gare consecutive per 1-0 da aprile 2017 (vs Cagliari, Crotone e Bologna) con Paolo Sousa in panchina – i viola non hanno mai ottenuto quattro successi di fila conditi da quattro clean sheet in Serie A TIM. Domenico Berardi ha segnato 10 gol contro la Fiorentina in Serie A TIM, soltanto contro il Milan (11) ha fatto meglio nel torneo. Dalla sua prima stagione nel torneo (dal 2013/14), solo Fabio Quagliarella e Mauro Icardi (entrambi 11) hanno realizzato più reti contro i viola in Serie A TIM.

Andrea Consigli è il portiere della Serie A TIM che nell’anno solare 2023 ha subito il maggior numero di gol rispetto agli Expected Goals subiti in porta: ben 18.4 reti in più (60 reti subite e un valore di xGoTC di 41.6), dall’altra parte Pietro Terracciano è invece il secondo estremo difensore che ha evitato di subire più gol sempre in base alla qualità delle conclusioni affrontate (-5.5, 32 reti subite e 37.5 di xGoTC, solo Michele Di Gregorio ha fatto meglio). Giacomo Bonaventura – sei gol in 16 presenze di questo campionato – è a sole due reti dall’eguagliare il proprio miglior risultato in Serie A TIM (otto gol nel 2017/18 col Milan in 33 presenze). L’ultimo centrocampista italiano della Fiorentina a fare meglio in un singolo campionato è stato Marco Benassi nel 2018/19 (sette).