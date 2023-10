SARRI, Il padre: "Ci fu un contatto con la Fiorentina"

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino propone un focus dal paese di Maurizio Sarri, Vaggio, mille abitanti divisi fra due comuni, Castelfranco-Piandiscò e Reggello, sulle orme del tecnico che stasera affronterà la Fiorentina. Babbo Amerigo, 95 anni, parla così: "Ci fu un contatto con la Fiorentina a metà stagione, dopo l’addio alla Juventus del 2020, ma poi non l’hanno più cercato e lui ha firmato per la Lazio di Lotito".

A queste parole si aggiungono quelle di Stefano Failli, amico e coetaneo: "Già allora era scaramantico. Se vinceva, comprava una stecca di sigarette, se no un pacchetto". E infine Andrea Fossati, ex compagno alla Castelnuovese: "Schemi e giocatori, non ce ne era uno che gli sfuggisse. Per chi tifo? Diamine, per la Fiorentina naturalmente, ma va bene anche un pareggio per far contento lui".