SARRI, Fiorentina forte, l'ha dimostrato in questo mese

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Durante il Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri parla così alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “Abbiamo fatto contenta la nostra gente, questo ci dà benzina. Del dibattito Lotito-Mourinho non interessa, le motivazioni vanno trovate internamente, ciò che arriva dall’esterno non conta. La nostra squadra era più focalizzata sull’obiettivo rispetto alla Roma. Se si guarda i punti fatti nelle ultime gare, ne abbiamo recuperati 6-7 a più avversarie”.

Cosa ne pensa delle parole di Mancini sui giovani italiani poco impiegati?

“Ha ragione: adesso i ragazzi fanno 3 ore di scuola calcio a settimana, quando noi facevamo 5 ore al giorno di oratorio”.

Zaccagni e Casale non convocati in nazionale, potrebbero far comodo?

“Adesso fanno comodo a me, se non servono a Mancini io sono contento così”.

La Fiorentina può arrivare in Conference tramite il campionato?

“La Fiorentina è una squadra forte, ha avuto un periodo difficile, ma ha dimostrato di essere forte nell’ultimo mese: è la squadra che ha fatto più punti”.