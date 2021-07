SAPONARA SOCIAL, Odio il fantacalcio. Con Sottil...

Dopo la conferenza stampa, Riccardo Saponara si è intrattenuto con i profili social della Fiorentina. Queste le sue risposte alle domande dei tifosi: "Preferisco le giocate semplici, di rabone non ne ho mai fatte in vita mia. In ritiro c'è tanto entusiasmo e tanta condivisione delle idee del mister che vuole riportare in alto la Fiorentina. Ci vorrà del tempo ma conosco il mister e so che ci può portare grandi soddisfazioni".

La prima volta con il pallone? "A 8 anni. Io giocavo a basket, poi un amico mi chiese di accompagnarlo ad una partita di calcio e lì è cominciato tutto".

Chi lo ha aiutato nella carriera? "Penso al nostro Davide, una figura a cui oggi aspiro. Guardano me come io guardavo lui, cerco di dare una mano ai giovani come lui ha fatto con me".

Compagno con cui va d'accordo? "Mi trovo davvero bene in questo gruppo. Quest'anno sono in camera con Sottil e facciamo una coppia comica: lui è il ragazzo pazzerello, io quello serio. Lo prendo sempre in giro e gli do anche qualche scappellotto (ride, ndr)".

Contento di tornare alla Fiorentina? "È sempre stata la mia seconda casa, è una città meravigliosa di cui mi sono innamorato. Per me tornare qui non è un passaggio ma vivere momenti belli".

Il mio sogno da bambino? "Fare il benzinaio. Poi iniziando a studiare ragioneria avrei voluto magari lavorare in banca. Col calcio ho seguito questo sogno".

Obiettivi personali? "Ora è solo quello di trovare la condizione migliore e aiutare la squadra a capire cosa vuole il mister. Cercherò di dare una mano alla causa".

Gol migliore? "Non ne ho fatti tanti ma ne ho fatti diversi pregevoli. Penso al tacco contro la Lazio, il gol in pallonetto dell'anno scorso o quello contro la Roma… Non saprei sceglierne uno".

Cosa piace del calcio? "Ha tirato fuori in me degli interessi che non pensavo di avere, come quello di viaggiare. Ho sempre vissuto a Forlì, poi negli ultimi anni ho girato l'Europa e l'Italia. Prossima meta? Il Giappone".

Fantalcio? "Lo odio, quindi mi chiudo a riccio quando se ne parla".

Canzone preferita? "Perfect, di Ed Sheeran".