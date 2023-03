Riccardo Saponara non sarà della partita: il numero otto della Fiorentina, guarderà il match dalla tribuna. Il forfait non è legato a problemi fisici, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, ma a scelta tecnica perché Italiano ha recuperato tutti e così un paio di giocatori (anche Cerofolini) si sono accomodati in tribuna.