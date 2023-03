SAPONARA, Domani tra le gare top in carriera. I gol...

Così Riccardo Saponara in conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore dall'ottavo di ritorno di Conference League col Sivasspor: "Quello di domani e la semifinale di Coppa Italia sono tra gli appuntamenti più importanti della mia carriera. Il campo qui mi è sembrato bello fin da subito, poi si è alzata qualche zolla ma siamo pronti a qualsiasi condizione".

Il suo gol fatto a Riga è il più bello in carriera?

"I gol brutti sono altrettanto importanti e mi auguro di poterne fare ancora, belli o brutti che siano".

La Fiorentina è una squadra più matura?

"Credo che quest'anno come ogni anno abbiamo modificato qualcosa a inizio stagione, con giocatori nuovi che inizialmente non erano perfettamente in sintonia coi nostri ritmi di gioco, poi ci siamo conosciuti meglio a livello calcistico e trovato l'alchimia. Gli intoppi non erano dovuti a molto altro, abbiamo sempre creato le nostre occasioni con idee e identità. Mi auguro possiamo continuare così".