SAN PAOLO, Fischi al coro per DA13: ma in realtà...

Napoli-Fiorentina si è conclusa ormai da poco più di un'ora con il risultato di 2-0 in favore dei viola, ma è subito polemica su quanto avvenuto nel corso della partita, in particolare nel corso del 13' minuto. Sui social infatti, immediatamente dopo il fischio finale, è stato da più persone sottolineato come i circa 20.000 spettatori di fede azzurra abbiano fischiato il coro che i 300 tifosi viola arrivati in Campania hanno dedicato - come avviene in tutte le partite - in memoria di Davide Astori.

In realtà, giusto per limitarsi a far cronaca e a riportare fedelmente i fatti avvenuti a Fuorigrotta ieri sera, l'atteggiamento dei tifosi del Napoli (che peraltro erano privi della tifoseria organizzata) è stato lo stesso verso qualsiasi coro intonato dai supporters gigliati presenti al San Paolo (ovvero fischi indistinti), compreso quello intonato dai viola contro Gasperini che c'è stato a inizio partita e quello a favore di Beppe Iachini. Non si tratta certo di una giustificazione per gli spettatori di fede azzurra ma, pur essendo un comportamento che ha indignato i tifosi che hanno ascoltato i fischi, è verosimile credere che chi non era allo stadio non abbia percepito al meglio il contenuto del coro e che non sia stato fischiato a prescindere lo slogan scandito per il compianto capitano viola.