SAMP-ACF, Le statistiche del match di domenica

Stasera, con Udinese-Lecce, comincerà la 13esima giornata di Serie A: contestualmente all'avvio del turno di campionato, la Lega Serie A ha pubblicato le statistiche relative alle gare del weekend. Ecco i numeri su Sampdoria-Fiorentina, match che si giocherà domenica alle ore 15.

L'ultimo pareggio in Serie A TIM tra Sampdoria e Fiorentina risale al gennaio 2019 (3-3 al Franchi) - da allora il bilancio è in perfetto equilibrio con tre successi per parte, l'ultimo per i liguri lo scorso 16 maggio. In tutte le ultime 13 sfide di Serie A TIM tra Sampdoria e Fiorentina, entrambe le squadre hanno trovato la rete (47 gol totali, una media di 3.6 a match) - l'ultima occasione in cui una delle due squadre non è andata a bersaglio risale al novembre 2015 (2-0 per la Viola di Paulo Sousa). Dopo i successi negli ultimi due campionati, la Sampdoria potrebbe vincere per almeno tre stagioni di fila contro la Fiorentina al Ferraris in Serie A TIM per la prima volta dal quadriennio 1990-1993. Questo è il peggior avvio nella storia della Sampdoria: i blucerchiati avevano sempre raccolto almeno sette punti nelle prime 12 partite di un torneo di Serie A TIM, con il record negativo risalente al 1947/48 (risultato migliore nonostante i due punti a vittoria) - era inoltre dal 1974/75 che la formazione doriana non vinceva solo una delle prime 12 gare.

La Fiorentina ha vinto nell’ultima trasferta di campionato a La Spezia e cerca due successi di fila fuori casa in campionato per la prima volta da settembre 2021 (tre in quel caso, con la seconda di quelle tre vittorie esterne proprio al Ferraris, ma in casa del Genoa). Con i gol di de Vrij e Barella sono diventate 13 le reti subite dalla Sampdoria nei primi tempi di questo campionato, più di qualsiasi altra squadra; per i blucerchiati in particolare pesa la prima mezz’ora di gioco, con nove reti subite (altro primato negativo).

La Fiorentina è una delle sette squadre dei maggiori cinque campionati europei a viaggiare con un possesso palla medio superiore al 60% (60.1% per i viola); le altre sono Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Liverpool, PSG e Chelsea. Nessun giocatore della Fiorentina ha segnato più di due gol finora (a due reti Jovic, Cabral, Ikoné e Kouamé): per risalire a una stagione in cui il miglior marcatore viola dopo le prime 12 partite giocate dalla squadra toscana in un massimo campionato avesse così poche reti bisogna andare al 1991/92 (in quel caso a due reti c’erano Batistuta, Orlando, Maiellaro e Faccenda). Francesco Caputo non segna in casa dal 16 aprile contro la Salernitana: otto presenze casalinghe di campionato senza trovare la via del gol da allora per lui, la sua striscia interna più lunga in Serie A TIM. La Sampdoria è una delle due squadre – insieme all’Inter – contro cui Giacomo Bonaventura ha partecipato direttamente a più gol in Serie A TIM: sette (quattro gol e tre assist); l’ultima volta che è stato coinvolto in un gol al Ferraris contro i blucerchiati però risale al luglio 2020 (assist per la rete di Leão del definitivo 4-1 del Milan)