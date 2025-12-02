Salvezza Fiorentina, l'algoritmo ci crede: la probabilità di Serie B è bassa
FirenzeViola.it
La Fiorentina crede ancora nella salvezza e anche l'algoritmo è dalla sua. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il Predictor di Opta quota la retrocessione della squadra viola al 20,11%, una percentuale decisamente più bassa rispetto alle concorrenti. Il Verona, per esempio, ha l'81,10% di probabilità di retrocedere, il Pisa ha il 40% e il Parma il 38%. Cagliari, Genoa e Lecce sono tutte attorno al 30% di probabilità di retrocedere. La Fiorentina dunque, almeno secondo l'algoritmo, è la squadra delle ultime sei con la percentuale più bassa di probabilità di andare in Serie B.
Pubblicità
Primo Piano
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
3 Unità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Copertina
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com