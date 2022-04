SALERNITANA-ACF 2-1, Rivivi il LIVE di FV

14.35 - Termina qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.30 - Una partita che la Fiorentina ha fatto di tutto per perdere. Prima un inizio da incubo, poi nel secondo tempo con i cambi l'inerzia cambia. Ma quando il vantaggio per la Viola sembrava ad un passo, Igor ha deciso di regalare una vittoria che alla Salernitana mancava in casa da sette mesi.

90' +5' - FINISCE QUI. La Fiorentina perde a Salerno.

90' +4' - Piatek prova una spizzata ma sbaglia. Palla a Sepe.

90' +2' - Occasionissima Fiorentina! Odriozola calcia in area, il pallone finisce fuori senza che nè Saponara nè Piatek riescano a toccare il pallone. Incredibile.

90' +1' - Fallo commesso da Duncan su Ribery a centrocampo. Il tempo passa.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Piatek recupera palla alta e viene steso mentre Bohinen perde tempo restando a terra dopo una botta.

82' - Giallo per Milenkovic che stende Ribery.

79' - Incredibili errori in serie dei centrali di difesa. Milenkovic regala palla alla Salernitana, Ruggeri sbaglia il cross ma Igor decide di stoppare il pallone invece di buttarla via. Bonazzoli si avventa sullo stop e segna il vantaggio.

79' - Che dormita di Igor. BONAZZOLI FA 2-1.

76' - Entra anche Ruggeri al posto di Zortea.

75' - Doppio cambio per la Salernitana: fuori Djuric e Coulibaly, dentro Bonazzoli e Kastanos.

74' - ANNULLATO UN GOL ALLA SALERNITANA. Fuorigioco netto di Zortea che aveva superato Terracciano e messo in porta.

71' - Mentre Zortea ha qualche problema fisico, da notare come la Fiorentina stia giocando con Callejon mezzala.

67' - Doppio cambio curioso di Italiano: dentro Callejon e Terzic per Maleh e Biraghi. Finiti i cambi al 67' per la Fiorentina.

66' - Inerzia cambiata a Salerno grazie soprattutto ai nuovi entrati. Salernitana finalmente in difficoltà.

64' - Finalmente un'azione sulla destra, Odriozola ne salta due e mette in mezzo un cioccolatino: Saponara stoppa il pallone e con il destro la mette all'angolino. Pari all'Arechi!

64' - GOL DELLA FIORENTINA! SEGNA SAPONARA, MA CHE ODRIOZOLA!

61' - Gran palla messa in mezzo da Odriozola, ma Nico Gonzalez oggi proprio non c'è: colpisce male e palla sul fondo.

59' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Cabral e Venuti, entrano Piatek e Odriozola.

58' - Un paio di cross sbagliati dalla destra, prima da Venuti e poi da Nico Gonzalez. Un'ora disastrosa della Fiorentina.

55' - Secondo tempo che francamente si fa fatica a raccontare: la Fiorentina continua con un possesso palla sterile, la Salernitana si chiude facilmente.

48' - Inizio di secondo tempo che non sembra particolarmente promettente per la Fiorentina.

45' - Si riparte con un cambio per parte! Nella Fiorentina entra Saponara al posto di Ikoné, nella Salernitana invece è il turno di Ribery per Verdi.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sull'1-0 per la Salernitana.

45' +3 ' - Bel cross di Biraghi che però viene allontanato dalla difesa della Salernitana.

45' +1' - Rientrano in campo sia Ranieri che Cabral, al quale però è stata applicata una vistosa fasciatura.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

44' - Gioco fermo perché Cabral ha sbattuto la testa su Ranieri: sangue sul volto del brasiliano.

43' - Cabral! Stavolta l'occasione era ghiotta, con un bel cross di Nico Gonzalez incocciato bene dall'attaccante brasiliano. Sepe però è ben appostato e para.

41' - Biraghi salva in estremis togliendo il pallone con la testa a Verdi che avrebbe calciato da distanza ravvicinata.

38' - Cabral! Colpisce lui in area su un corner, ma è sbilanciato. Palla che termina tra le braccia di Sepe.

35' - Zortea! La Fiorentina è impresentabile, perde due palle sanguinose prima con Cabral e poi con Amrabat, l'esterno calcia dalla distanza e per poco non trova l'eurogol.

32' - Salernitana che è tornata a spingere e spaventa la Fiorentina soprattutto su palla ferma. Nessuno riesce ad ostacolare Djuric.

27' - Fase confusa di gioco ora. La Fiorentina sta prendendo campo ma perde tutti i contrasti e non riesce a costruire azioni davvero pericolose.

22' - Giallo per Gyomber che entra in ritardo su Nico Gonzalez.

20' - Finalmente una buona azione della Fiorentina, con Nico Gonzalez che alla fine prova un cross sul primo palo bloccato da Sepe.

17' - Djuric ad un passo dal secondo gol su corner! Colpisce ancora di testa sovrastando Igor, stavolta per fortuna il pallone termina fuori anche se di poco.

15' - Nico Gonzalez si mangia un gol! Sfugge alle spalle della difesa, Biraghi gli mette un palla perfetta ma l'argentino non colpisce il pallone di testa da due passi. Fiorentina vicina al pari.

13' - Fiorentina in evidente difficoltà. Perso un pallone facilmente in impostazione con un passaggio sbagliato.

11' - Finalmente si fa vedere in avanti anche la Fiorentina, con Cabral che colpisce di testa su una punizione di Biraghi. Palla alta, ma almeno la Fiorentina ha battuto un colpo.

9' - Djuric anticipa Igor su un corner e colpisce di testa da due passi: palla all'angolino e Terracciano immobile. Salernitana in vantaggio all'Arechi.

9' - GOL DI DJURIC, SALERNITANA IN VANTAGGIO.

9' - Ancora Verdi ad un passo dal gol! Calcia a botta sicura dopo un velo di Djuric, ma Igor è provvidenziale a salvare.

8' - Fiorentina che sta soffrendo e non poco in questo inizio. Verdi protagonista con un altro pallone in profondità fermato da Igor.

5' - Ancora Verdi! Para Terracciano! Azione impetuosa di Verdi che supera Milenkovic in contrasto e calcia dal limite: Terracciano riesce a pizzicare il pallone e metterlo alto.

3' - Prima occasione per la Salernitana! Djuric fa la sponda, Verdi salta secco Igor e calcia con il sinistro: palla sull'esterno della rete, ma primo brivido per la Fiorentina.

0' - VIA! FINALMENTE SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa gialla. Salernitana invece con il consueto granata.

12.32 - Scene singolari prima del calcio d'inizio. A causa dei tanti pezzi di carta lanciati in campo, degli uomini sono al lavoro per mandare via i coriandoli con degli sparafoglie. Ancora qualche secondo prima dell'inizio del match.

La Salernitana per cercare un'incredibile salvezza, la Fiorentina per continuare a sognare. All'Arechi il match di pranzo di Serie A mette di fronte due tra le squadre più in forma del campionato, anche se la formazione di Italiano è reduce dalla delusione dell'esclusione dalla Coppa Italia e deve far fronte ad un'emergenza infortuni a centrocampo. Tutto può succedere: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni delle due squadre.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disp. Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Saponara, Terzic, Piatek, Odriozola, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Zortea, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Bohinen, Ranieri; Djuric, Verdi. Allenatore: Nicola.

A disp. Russo, Belec, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Filipe, Perotti.