SAL-FIO, Kouame-Ikone: la Viola si impone 0-2 all'Arechi

Il secondo tempo si apre con una sgasata di Sottil in ripartenza. Il figlio d’arte si presenta davanti ad Ochoa ma si divora la palla gol, calciando addosso al messicano. Rispetto alla prima frazione, i secondi quarantacinque minuti iniziano con un altro piglio, le due squadre alzano i giri del motore e sembra vedersi una partita un po’ più gradevole.

Ma è una sensazione che dura non molto, l’andamento del match rimane comunque lontano dal regalare emozioni, se non con qualche squillo da parte della Fiorentina, che nello scorrere dei minuti si presenta più volte in area di rigore, ma senza impensierire la difesa campana. Al 75’ arriva però un’ottima palla gol per Kouame, servito in profondità da Ikone, ma l’ivoriano si fa fermare da Ochoa.

Lo stesso ex Genoa però sblocca finalmente la gara al 79’: cross calibrato di Ranieri, Kouame stacca e mette alle spalle di Ochoa. È la rete che decide il match, sigillato da un comodo gol di Ikone a fine gara, per uno 0-2 che dà ai viola tre punti importanti per la corsa europea.