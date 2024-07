SABIRI, Visite a Roma e rientro a Firenze. In attesa del mercato

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Avverrà nelle prossime ore il rientro di Abdelhamid Sabiri a Firenze. Confermati gli aggiornamenti delle ultime ore, che vedevano il marocchino in procinto di svolgere le visite mediche di rito a Roma. E infatti, come appreso dalla nostra redazione, l'ex Sampdoria ultimerà nella Capitale i controlli medici e farà rientro alla Fiorentina nella giornata di domani, quando raggiungerà la squadra nel ritiro attualmente in corso al Viola Park, dove si giocherà le sue chances di permanenza sotto gli occhi di Palladino, in attesa di eventuali sviluppi di mercato.