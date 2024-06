SABIRI, Obiettivo della Salernitana di Sottil

Come riporta tuttosalernitana.com, in cima alla lista degli obiettivi della nuova Salernitana di Andrea Sottil ci sarebbe anche Abdelhamid Sabiri, fresco rientrato dal prestito in Arabia Saudita e diretto verso la Fiorentina. Con Caligara, altro elemento in cima alla lista dei desideri del padre del calciatore della Fiorentina, Sabiri condivide un passato all'Ascoli sotto la guida dell'ex tecnico dell'Udinese.

Quel che è certo è che il marocchino, con cui non è ancora sbocciato l’amore in maglia viola, proverà a giocarsi le sue carte durante il prossimo ritiro al Viola Park, questa volta sotto la guida del nuovo tecnico, Raffaele Palladino, che potrebbe decidere di puntare su di lui.