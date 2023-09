SABATINI A RFV, Kouamè mi ha ricordato G. Muller. Nico..

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Ascolta l'audio

Walter Sabatini a Radio Firenze Viola

Durante la giornata di Radio FirenzeViola, lo storico direttore sportivo Walter Sabatini ha detto la sua sugli obiettivi di questa stagione per la Fiorentina: "La Fiorentina l'ho vista molto bene contro l'Atalanta. Ho visto tanti pezzi di bravura, su tutti il gol di Jack Bonaventura, un gesto da fuoriclasse. Poi c'è stato anche un gol di Kouamé che non è da Kouame: lui è un gitano del campo, un vagabondo, invece con quel guizzo nel cuore dell'area mi ha ricordato Gerd Muller. A me personalmente Kouamé piace moltissimo e credo possa fare la differenza. In generale, l'obiettivo è evitare discontinuità di risultati, inutile parlare di Champions o Europa League. Beltran ha bisogno di tempo come tutti i calciatori. Mi pare ancora sotto ritmo, bisogna aspettarlo perché credo abbia tante qualità.

Offerta rifiutata per Nico Gonzalez? Io credo molto nel mercato in uscita ed ho fatto grandi plusvalenze. In questo caso però se è convinto ha fatto bene il presidente, ha tutta la mia comprensione perché lasciar partire Nico a metà agosto sarebbe stato un messaggio di ridimensionamento dato alla piazza".

"Prima di fare uno step ulteriore bisogna dare continuità ai risultati. Poi, solo in quel momento ci sarà l'opportunità di fare un salto in avanti. Il giudizio è comunque positivo per questa gestione. Oggi, puntare su un top player per questa squadra sarebbe un investimento sbagliato, la squadra deve crescere gradualmente ma ha gli uomini per farlo, come Pradé o Burdisso, che ho avuto come calciatore e posso garantire sulla sua grande competenza".