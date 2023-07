S. FRATINI A RFV, Amra lo cederei al volo, ma priorità...

FirenzeViola.it

L'imprenditore fiorentino Sandro Fratini è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina, di cui è grande tifoso, a partire dalle priorità di mercato: "La priorità è il centravanti, poi portiere importante e regista ma la prima mossa è il centravanti. Dia mi convince più di Nzola ma non è che mi scaldi molto, ha passo gamba e attacca la profondità ma mi aspettavo di più francamente. Mi sembra un prezzo troppo alto da pagare per quello che ha dimostrato e non lo vale ma mi fido di Pradè e degli osservatori viola perché se l'hanno scelto ha le caratteristiche che piacciono evidentemente".

Non avrebbe preso Viti? "Mi è sempre piaciuto ed anche Corsi me ne parlava sempre molto bene, è un sinistro di buon piede e prospettiva e sarebbe venuto a piedi a Firenze"

Preoccupato di questo stallo sul mercato viola? "Non lo sono, anche gli altri seguono questa strada ma mi piacerebbe dare a Italiano in ritiro un minimo di squadra sul qyale poter lavorare. Anche se capisco che c'è tutto agosto e le occasioni last minute fanno gola a tutti".

Le piace Audero? "Non mi dispiace, è collaudato e di affidabilità ma non prima scelta, io prenderei Caprile. Sui due giovani viola, sono ancora troppo giovani appunto. Non è detto che si tarpino le ali a loro due. Ma prendere un giocatore buono non fa mai male, le mezze soluzioni non servono mai. Corsi che ne capisce se ha scelto Caprile non è a caso"

Cederebbe Amrabat? Lo venderei assolutamente per mille motivi, noi abbiamo bisogno di un regista che di uno con le sue caratteristiche perciò lo darei di corsa già a 25 milioni, per me è sopravvalutato. Hjulmand lo prenderei subito al posto suo ma Asslani dall'Inter lo prenderei perché ha margini di miglioramento e costa il giusto. L'Inter lo ha pagato 14 milioni, trovo coerente che l'Empoli non svenda ma sicuramente se Corsi potesse fare un favore alla Fiorentina lo farebbe. Vedi Vicario che lo scorso anno lo avevano offerto ai viola, poi quest'anno lo vende a molto più. Noi dobbiamo cercare di anticipare su certe cse, non aspettare".