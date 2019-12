RUI COSTA, Chiesa farà grandi cose. Spero che...

L’ex fantasista di Fiorentina e Milan e ora dirigente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato a margine del Golden Boy non solo di Joao Felix (il premiato della serata), ma anche delle sue due squadre italiane: “Milan e Fiorentina non stanno nella migliore posizioni, ma sono due club enormi e presto riusciranno a raggiungere i traguardi che hanno in testa. Per fortuna, e per il mio orgoglio, col Milan ho vinto tanto e mi auguro che possa tornare a trionfare quanto prima. Che possa competere per Scudetto e Champions”..

In estate ci sono state voci di un suo ritorno, da dirigente, alla Fiorentina?

“Si è parlato molto e mi ha fatto molto piacere perché a Firenze ho vissuto sette anni ed è indiscutibile che seguo sempre questa squadra come il Milan. Se poi pensano a me anche come raccattapalle mi fa piacere, ma a volte si parla senza sapere le cose si creano malintesi. Io lavoro con il Benfica, ho una posizione importante, e per andare in un’altra squadra bisogna prima trovare un mio sostituto nel club. Non ho mai detto no alla Fiorentina”.

Cosa pensa di Chiesa?

“Il padre era un giocatore fantastico e il figlio è venuto così bene, è un grandissimo giocatore, un giocatore enorme che farà grandi cose e spero che trovi a Firenze tutto quello che cerca”.

Guarda il video di TuttoMercatoWeb.com in calce all'articolo per ascoltare l'intervista integrale!