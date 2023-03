RUBINHO A RFV, Maignan rientro importante. Cabral...

Durante "Viola weekend" di Radio Firenzeviola ha parlato l'ex portiere tra le altre della Juventus, Rubinho.

Che partita si aspetta?

"Questa è una partita importantissima per entrambe. La Viola vuole il terzo risultato utile di fila in campionato e il Milan vuole fare bene: sarà un match divertente".

Quanto è importante Maignan per il Milan?

"Molto. Il Milan ha preso tanti gol quando è mancato e non aveva fiducia nel reparto difensivo. Il francese dà garanzie e dà sicurezza alla retroguardia. Con queste rientro i rossoneri possono respirare un po'".

Chi è secondo lei il miglior portiere in Serie A?

"A me piacciono le novità e le sicurezze. Maignan lo scorso anno ha fatto la differenza ed è stato decisivo, ma quest'anno tanti portieri italiani stanno tornando a farsi valere. Vicario, Di Gregorio, Carnesecchi sono portieri giovani, di prospettiva che stanno facendo bene. A me è sempre piaciuto Consigli poi"

Si aspettava questo cambio di prospettiva per Sirigu? Potrebbe diventare il titolare?

"Ha già dimostrato il suo valere ovunque è andato. E' un portiere valido, che porta sicurezza. Secondo me la Fiorentina merita portieri forti, dopo Frey nessuno ha ricoperto quel ruolo come lui. Terracciano è bravo, ma non porta tanta sicurezza alla squadra e alla città".

Che è successo con Gollini?

"Per me è un bravo portiere, ma è stato sopravvalutato. Ha fatto bene una mezza stagione a Verona, poi è andato all'Atalanta, ma è sempre stato altalenante. A Firenze ha fatto dei pasticci non belli da vedere. Può capitare. Terracciano ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, ma anche per mancanza di buone prestazioni dei suoi compagni di reparto".

Ancora: "Ho sempre bei ricordi del Franchi, i tifosi sono sempre presenti. La Fiorentina è un squadra importante, così come il Milan: sarà una partita da vedere".

Su Cabral: "Questo riscatto può essere definitivo. Come tutti i brasiliani inizialmente fanno fatica, ma ora si sta riprendendo e ha preso fiducia: deve continuare così".