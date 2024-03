ROSSITTO A RFV, La Fiorentina ha cambiato pelle

FirenzeViola.it

L'ex viola Fabio Rossitto ha commentato la rocambolesca vittoria della Fiorentina contro il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di Conference League. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "La partita di ieri è stata particolare, messa in discesa dopo un minuto. Poi si è dimostrata la difficoltà di fare gioco in un campo impraticabile, ma anche le difficoltà di una squadra che fa fatica a esprimersi in questo periodo. Ieri in difesa si sono viste delle lacune, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo la partita per fortuna è cambiata. In questo momento ci sono dei giocatori che non sono in forma, penso a Nico che deve essere ancora recuperato.

"Difficile parlare solo di un reparto. La Fiorentina in queste settimane ha cambiato pelle, cercando più la verticalità. Chiaro che per far questo devi comunque mantenere alcuni principi, uno di quelli più importanti è l'aggressione alta. Ieri non ha funzionato e di conseguenza la difesa è stata messa in seria difficoltà"."Certamente, ne avevo già parlato. Ho grande stima di questo calciatore, anche perché vede la porta e non è una qualità comune a tanti centrocampisti della Fiorentina. Penso che la Fiorentina possa finire in bellezza, anche grazie all'apporto di Barak.